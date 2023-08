Palombara Sabina | bambino muore risucchiato dallo scarico delle terme

(Di giovedì 17 agosto 2023) Undi 8 anni è morto alledi Cretone, trae Passo Corese in provincia di Roma. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, il piccolo sarebbe statodopo essere caduto in unavasche termali mentre era in corso l'attività di pulizia e svuotamento. Il corpo delè stato recuperato dai sommozzatori. Terminate le operazioni di soccorso, proseguono ora gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

