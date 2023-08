(Di giovedì 17 agosto 2023) La folla islamista attacca diversenel Punjab, in. Al momento sembrerebbero due leattaccate. Non si segnalano per fortuna feriti.

... alla periferia di Faisalabad, in, la chiesa dell'Esercito della Salvezza e' ancora segnata dalla distruzione operata da fondamentalisti. Il luogo di culto e' stato saccheggiato e ...... nella diocesi di Faisalabad, in. Una folla armata di spranghe e bastoni ha occupato ... A scatenare l'attacco degli estremistisarebbero state le accuse di blasfemia nei confronti di ...... nella diocesi di Faisalabad, in. Una folla armata di spranghe e bastoni ha occupato ... A scatenare l'attacco degli estremistisarebbero state presunte accuse di blasfemia nei ...

Pakistan: islamici assaltano e bruciano chiese cristiane Panorama

In Pakistan vige dal 1986 la legge sulla blasfemia ... molti hanno riconosciuto che questi fatti sono contro l’Islam. Ma finché non vengono portati davanti alla giustizia e finché non prenderanno ...(LaPresse) I cristiani di Janrawala in Punjab, nel Pakistan orientale i cristiani sono tornati nelle chiese danneggiate dall'attacco di estremisti islamici, che accusaavano un uomo di aver profanato ...