Pakistan | i segni dell' assalto vandalico alla chiesa dell' Esercito della Salvezza a Jaranwala

Il giorno dopo l'attacco alle chiese cristiane a Jaranwala, alla periferia di Faisalabad, in, la chiesa dell'Esercito della Salvezza e' ancora segnata dalla distruzione operata da fondamentalisti islamici. Il luogo di culto e' stato saccheggiato e bruciato dopo le accuse di blasfemia ...... in un secondo momento la salma dovrebbe fare ritorno in, terra natale dei genitori. ... "E mentre camminava per le strade e vedeva in ogni volto idi una fatica inutile, o alzava gli ...La gran parte giunge da varie zone dell'Africa, ma anche dall'Asia Meridionale (comee Bangladesh). Arrivano con idelle violenze, fisiche e psicologiche che hanno dovuto subire dai ...

Pakistan, i segni dell'assalto vandalico alla chiesa dell'Esercito della ... Agenzia ANSA

Un tesoro sempre più cospicuo viaggia con i money transfer, dal Piemonte verso l’estero e racconta bene l’economia di un’imprenditoria di origine straniera che nella regione conta 50.258 attività, poc ...Il giovane pachistano finito in rianimazione dopo essere caduto in via Manna, privo di conoscenza e con addosso abiti da lavoro: sarebbe caduto e poi trascinato ...