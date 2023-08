Pakistan | attacchi ai cristiani La folla inferocita dà l’assalto alle chiese Oltre cento arresti video

Durissima condanna del Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) per glicontro i cristiani e le chiese nel distretto di Jaranwala, provincia del Punjab, in. "Il Consiglio ecumenico delle Chiese è scioccato dalle notizie che sta ricevendo di violenti ...AGI - La polizia pakistana ha annunciato più di cento arresti all'indomani dell'attacco al quartiere cristiano di Jaranwala , alla periferia della città industriale di Faisalabad, nello stato del ...Oltre 100 persone sono state arrestate in relazione aglidi oggi contro diverse chiese nella zona di Jaranwala, nella provincia pakistana del Punjab. Lo ha riferito la polizia provinciale in un comunicato, sottolineando che non sono state segnalate ...

Oltre cento arresti per gli attacchi ai cristiani in Pakistan AGI - Agenzia Italia

Il giorno dopo l'attacco alle chiese cristiane a Jaranwala, alla periferia di Faisalabad, in Pakistan, la chiesa dell'Esercito della Salvezza ...