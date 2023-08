Pagate o pubblichiamo i dati personali Il ricatto degli hacker a Poste

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Incubo di Ferragosto perl, società di direct marketing controllata daItaliane, che ha subito un attaccoproprio il 15 agosto 2023. Il colpevole sarebbe il ransomware Medusa, in grado di sottrarre grandi quantità di. Si è parlato di un riscatto di 500mila euro che gliavrebbero chiesto al per non pubblicare le informazioni in loro possesso. Sentita da Wired,Italiane ha confermato di aver rilevato "attività anomale sui propri sistemi, attribuibili a un operatore esterno non autorizzato". La società ha precisato di avere "estromesso prontamente" l'intruso e che idei clienti sono al sicuro. Sarebbero state violate infatti solamente ...