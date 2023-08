Paga 16 euro per un aperitivo ad Alberobello e mostra lo scontrino | guardate per cosa sono stati aggiunti 2 euro!

(Di giovedì 17 agosto 2023) Spende 16per fare unade fa vedere lo: la maggiorazione di 2è dovuta a..., incastonata nella regione della Puglia, è una delle destinazioni più iconiche dell'Italia meridionale. Questa città unica è celebre per i suoi trulli, straordinari edifici conici costruiti con pietre calcaree locali. Il loro aspetto fiabesco e le strade lastricate creano un'atmosfera incantevole che attrae visitatori da tutto il mondo. Il principale punto di interesse qui è sicuramente il Rione Monti, una zona collinare ricca di trulli. Questo quartiere è diventato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO ed è il luogo perfetto per immergersi nella cultura e nell'architettura tradizionale della regione. Le stradine strette e tortuose serpeggiano tra i trulli, ...

... che "va stabilizzato al 7%", e sulle pensioni minime "per centrare l'obiettivo dei milleal ...è che le banche di credito cooperativo e le banche popolari paghino in proporzione più di quanto..."E indispensabile suddividere il campo di intervento: esiste il lavoro povero, retribuito pochil'ora; poi esiste la perdita di potere d'acquisto di salari più cospicui ma su cui bisogna ...Nell'estate degli scontrini pazzi nei bar e nei locali, dove due caffè possono costare anche 60e dove siper tagliare in due un toast , anche i cani diventano loro malgrado protagonisti. Proprio un cane, precisamente un golden retriver , ha scatenato una nuova polemica sugli scontrini ...

Mondialpol, per 600 vigilanti 200 euro in più in busta paga: lo ha deciso il giudice Corriere della Sera

L'erogazione del bonus 150 euro è prevista tra pochi giorni. In un primo momento il contributo sarebbe dovuto arrivare a febbraio.Non bastava la telenovela Osimhen ad infiammare questa calda estate dei campioni d'Italia, da qualche giorno ci si è messo pure Piotr Zielinski a sfogliare la margherita, tenendo ...