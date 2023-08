Pa | aumenti e innovazione per 2 | 5 milioni di lavoratori

(Di giovedì 17 agosto 2023) Proseguira' dopo la pausa estiva il lavoro all'Aran per i rinnovi dei contratti del personale della pubblica amministrazione. Con novita' egia' arrivati per circa 2,5di travet. Il 5 ...

Proseguira' dopo la pausa estiva il lavoro all'Aran per i rinnovi dei contratti del personale della pubblica amministrazione. Con novita' egia' arrivati per circa 2,5 milioni di travet. Il 5 settembre riprenderanno infatti le trattative per il contratto dell'area sanita'. In tutto circa 135 mila dipendenti. Mentre l'11 settembre ...È probabile che il Tesoro Usaanche le dimensioni delle aste a novembre e febbraio, secondo ...I rendimenti sono da record In collaborazione con Money Pay Day 2023 Lo stato dell'nei ......che l'inflazione non possa diminuire e che potrebbero essere necessari ulterioridei tassi ... crollo dei prezzi in arrivo In collaborazione con Money Pay Day 2023 Lo stato dell'nei ...

Pubblica amministrazione, aumenti e innovazione per 2.5 milioni di lavoratori Gazzetta del Sud

Con novita' e aumenti gia' arrivati per circa 2,5 milioni di travet. Il 5 settembre riprenderanno infatti le trattative per il contratto dell'area sanita'. In tutto circa 135 mila dipendenti. Mentre l ...La trasformazione di Rimini prosegue “nel segno di una rigenerazione in chiave sostenibile e nella valorizzazione del verde e della risorsa mare: sono queste alcune ‘bussole’ su cui si muove la strate ...