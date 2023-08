Ospedale Papa Giovanni | terapia genica efficace per la cura di una malattia rara del fegato | i risultati sul New England Journal of Medicine

(Di giovedì 17 agosto 2023) SALUTE. Lo studio clinico dimostra, per la prima volta al mondo, l’efficacia dellanelle malattie del, come la sindrome di Crigler-Najjar. La correzione del difetto genetico persiste a oltre un anno e mezzo dal trattamento. D’Antiga: «Scongiurerà il trapianto per la. Ora puntiamo ad allargare lo studio ad altri pazienti e ad avviare nuove sperimentazioni su altre malattie genetiche del».

