Orrore a Sorrento | donna accoltellata e gettata nel bagagliaio di un’auto Si cerca l’ex compagno

(Di giovedì 17 agosto 2023) Piano di, in provincia di Napoli: il cadavere di unaè stato ritrovato all’interno deldi. Un altro orribile femminicidio funesta questa estate di follie. La vettura era parcheggiata in un’area condominiale in via San Massimo. Secondo alcuni testimoni, la vittima è statada un uomo vestito di nero mentre stava aprendo il portellone dell’auto: dopo l’omicidio, il corpo sarebbe finito nele l’uomo è stato visto fuggire in sella a un motorino. Laaveva in precedenza denunciatoper stalking. Laè stata identificata: si tratta di Anna Scala, 56enne di Vico Equense. I carabinieri hanno rinvenuto anche la lama verosimilmente utilizzata per il ...