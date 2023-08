Oriana Marzoli | il gesto dei fan | lanciano un appello a Discovery Italia | ecco cosa è emerso

(Di giovedì 17 agosto 2023), i fan dell’influencerundal webè tornata in Spagna per nuovi progetti? L’ex gieffina pochi mesi fa è sbarcata nella Casa più spiata d’in qualità di concorrente al Grande Fratello Vip. Perè stata un’inedita avventura in cui è riuscita a classificarsi al secondo posto, subito dopo la vincitrice Nikita Pelizon. Leggi anche –> Nikita Pelizon svela lati inediti tra passioni e difficoltà: “Ora ho una consapevolezza diversa” L’dei fan:dai social… Come riporta Novella2000, ...

In quel momento, però, il 33enne aveva già iniziato a stare cone i due finirono per discutere pesantemente . Da allora, la Canessa avrebbe cambiato idea su Daniele, smettendo di ...ha annunciato che lascerà l'Italia perché qui non c'è lavoro. Ah sì E quale sarebbe il suo di preciso Magari voleva continuare a fare trash in tv Pier Silvio a Mediaset ha chiuso i ...Il motivo Sempre la gelosia, poiché pare chefosse gelosa del fidanzato Daniele Del Moro. Le vip sarebbero state cacciate via. Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali Puoi abbonarti a ...

Luca Onestini, frase social indirizzata a Oriana Marzoli La verità Novella 2000

È polemica su una ex coppia del Grande Fratello Vip, che avrebbe chiesto direttamente ai fan di pagargli la cucina. Ebbene sì, sembra proprio che i due ex concorrenti del reality show di Canale 5, abb ...Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo, il video con cui ufficializzano la relazione sui social Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo, dopo le paparazzate e le dediche social sibilline, ufficializzano ...