Organico aggiuntivo ATA | 50 milioni di euro per contratti di supplenza fino al 31 dicembre 2023 Decreto PA2 è legge

(Di giovedì 17 agosto 2023) E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto la10 agosto, n. 112, conversione in, con modificazioni, del22 giugno, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (23G00115), il cosiddettoPA2 o bis. L'articolo .

ATA Dall'attività parlamentare invece, in seguito alla seduta delle commissioni riunite I e XII della Camera dei deputati sono stati approvati alcuni emendamenti importanti. Fra ...... che ha reso ancora più stringente un obiettivo di medio termine: un quadrodi interventi ... Leghisti beffati Non manca un caso politico, che provoca qualche malumore tra i dirigenti ...Infine, altri 400 milioni di euro per l', che si aggiungono ai 50 milioni già stanziati perPNRR che dal 1° ottobre dovrà essere operativo nelle scuole: quell', ...

Anief insiste per ottenere dalla Legge di Bilancio di fine 2023 le risorse indispensabili per il settore scolastico e in generale ..."Con questi numeri mi pare chiaro che non ci sia nessun piano straordinario di assunzioni. Di straordinario c’è solo il numero del precariato nel nostro sistema di istruzione" ...