Da via Cavour alle idee sull'inserimento di verde in città (non solo nel centro storico) e nell'area metropolitanaLa propone l'deglidi Verona , citando un progetto di ricerca ideato e condotto da Marco Ardielli, architetto scaligero, direttore del Master in Urban Heritage and Global Tourism ...... da poco insigniti del PremioItaliani dell'Anno. Per la prima volta sono stati svelati ... l'Ufficio del Casellario e l'degli Avvocati completano la struttura funzionale del piano ...

Ordine Architetti Firenze: “Bene l'inserimento di aree verdi in città" LA NAZIONE

L'Ordine degli Architetti ha dato parere positivo (seppur 'con riserva', in attesa di conoscere il progetto nel dettaglio) sull'iniziativa del Comune di Firenze che intende piantare alberi di agrumi ...L'Ordine degli Architetti riconosce “l'importanza di affrontare il fenomeno delle isole di calore urbane, così come altri effetti derivanti dal cambiamento climatico, attraverso un approccio organico ...