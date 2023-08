“Omosessuali non siete normali” | polemiche per il libro del generale dell’esercito

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roberto Vannucci, ex capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto Geografico Militare, ha pubblicato unauto-prodotto su Amazon che ha già scatenato numerose. La frase più choc? “non, fatevene una ragione!“. Nel suo, l’ufficiale passa in rassegna quelle che a suo avviso sono le afflizioni della società, fra cui anche gliche non “sarebbero“. “non lo, fatevene una ragione!“, ha scritto con tanto di punto esclamativo finale. Accuse anche ai migranti e agli “occupanti abusivi delle abitazioni” che “prevalgono sui loro legittimi proprietari”. “Quando si spende più per un immigrato irregolare che per una pensione minima ...