Omicidio Thomas Bricca | effettuata la copia forense sui cellulari sequestrati

(Di giovedì 17 agosto 2023) FROSINONE – Tre ore. Tanto è durata mercoledì mattina laa Roma, presso la caserma del Ris in località Tor di Quinto, dai Carabinieri del raggruppamento Investigazioni Scientifiche sui due smartphone in uso a Roberto Toson, 47 anni, e di suo figlio Mattia, 22 anni, arrestati il 18 luglio con l’accusa di L'articolo Temporeale Quotidiano.

... vicepresidente del Bundestag di origini turche, il suo collegaSeitz decideva che "l'intera ...programma proponeva di offrire un premio da 20mila euro a figlio e impegnarsi contro "l'" ...Il sostituto procuratore della Repubblica Marika Ponziani ha aperto un fascicolo per... Il nome dell'arma è in realtà un acronimo che corrisponde a 'A. Swifts Electronic Rifle, ovvero '...Quando vengono scoperte le registrazioni della notte dell', la squadra entra a contatto con ... Ralf Little è il detective Neville Parker; Shantol Jackson è la detective speciale Naomi; ...

Omicidio Thomas Bricca ad Alatri, perizie sui (nuovi) cellulari dei Toson Corriere Roma

Tre ore per clonare tutti i dati: tanto è durata la copia forense sul contenuto dei telefoni in uso a Roberto Toson (47 anni) e suo figlio Mattia (22) arrestati il 18 luglio scorso con l'accusa di ave ...I tecnici del Racis incaricati di estrapolare i dati dai telefonini utilizzati dopo il delitto da padre e figlio, Roberto e Mattia Toson, che continuano a dichiarare di non aver ucciso il giovane d ...