Nuova terza maglia per il Milan | il debutto contro il Verona il 24 settembre

(Di giovedì 17 agosto 2023) “Ace Puma sono orgogliosi di presentare il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24. La combinazione dei colori del kit celebra la cultura dell’inclusività e della diversity, obiettivo che è da sempre stato primario per il Club. Il nuovo Third kit presenta un’esclusiva combinazione di colori ravish, fizzy lime, white, royal sapphire e majestic purple ed è splendidamente completato da un’elegante riproduzione monocromatica dell’iconico badge del Club, un richiamo all’illustre heritage di Ac”. Lo fa sapere il club con una nota. “Per celebrare il lancio del nuovo Third kit di AC, dal 24 agosto al 5, saranno disponibili nel popolare sports action game Rocket League decalcomanie Octane e Fennec personalizzate e basate sul design del Third kit di AC, wheels a ...

Partirà nel prossimo autunno lacampagna di vaccinazione contro il Covid - 19 accanto a ... Si tratta dellacircolare in tema di Covid, emanata dalla direzione della Prevenzione del ...Commenta per primo AC Milan e PUMA hanno presentato oggi lamaglia per la stagione 2023/24. Una maglia che si stacca completamente dal concept delle prime due divise stagionali e vuole rappresentare sia un punto di stacco forte (dalle idee della ...Inlinea rientra capitan Lamaro dal primo minuto insieme a Halafihi e Negri. Conferma per ... "Inizia per noi unafase della preparazione verso il Mondiale. Quella contro la Romania è il ...

Milan, svelata la nuova terza maglia: "La celebrazione dell'incisività" Goal.com

Presentata in maniera ufficiale la terza maglia da gioco della Juventus targata 2023/24: "Dal vero DNA di Torino" il motto bianconero VIDEO ...'Ac Milan e Puma sono orgogliosi di presentare il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24. La combinazione dei colori del kit celebra ...