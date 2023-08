Nuova ondata di caldo | oggi tre città da bollino rosso

Si avvicina il weekend delladi caldo con picchi dai 37 ai 39 gradi. Per oggi il ministero della Salute segnala il bollino rosso , con il massimo livello di rischio almeno fino a venerdi, per Firenze, Bolzano e ...Con l'arrivo delladi calore e già tre città da bollino rosso è iniziato il rientro dei 24 milioni gli italiani che hanno trascorso il Ferragosto fuori casa, tra quanti si sono recati da parenti e amici, ...Ancora infiltrazioni di aria fresca e umida sulla Liguria in una bolla di alta pressione do origine africana che si stabilizzerà nei prossimi giorni portando ad unadi calore che chiuderà il mese di agosto. Possibilità, quindi, di temporali estivi sui rilievi, specie nelle ore pomeridiane. In arrivo unadi calore. Queste, nel dettaglio, ...

Nuova ondata di calore prevista sull’Italia: Bologna e Firenze da bollino rosso Il Fatto Quotidiano

Cinque invece le città in rosso per venerdì 18 agosto, quando a Bolzano, Brescia e Firenze si aggiungeranno Bologna e Perugia. In arancione da venerdì Latina, Rieti e Verona. Secondo gli esperti meteo ...L'anticiclone africano si rafforza e a Terni, come nelle altre regioni centrali, si prevedono temperature fino a 39°C nel fine settimana. Sole e cielo sereno, con pochi temporali sulle zone alpine.