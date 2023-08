Nunzia De Girolamo | malore a “Estate in Diretta” | “Sono svenuta”

Desvela il motivo delle poltroncine in 'L'Estate in diretta' Nella puntata de 'L'Estate in diretta' del 16 agosto, gli spettatori hanno notato una variazione nel normale ...Piccolo malore perdea Estate in diretta: ecco che cosa è ...Minuti di grande apprensione perDedietro le quinte di Estate in diretta , su Rai 1. L'ex ministra dell'Agricoltura, ormai convertitasi in conduttrice di successo a viale Mazzini, si è sentita male ed è svenuta. I ...

Estate in diretta, Nunzia De Girolamo sviene: tutto stravolto Liberoquotidiano.it

Paura per Nunzia De Girolamo, che è svenuta poco prima dell'inizio de "Estate in Diretta", il contenitore pomeridiano che conduce insieme a Gianluca Semprini. La presentatrice si è sentita male dietro ...La conduttrice ha aperto La vita in diretta Estate del 16 agosto informando i telespettatori del suo mancamento avvenuto pochi minuti prima della trasmissione ...