Norvegia alza tasso - chiave di 0 | 25 punti al 4%

Il Comitato per la politica monetaria e la stabilità finanziaria della Norges Bank ha deciso all'unanimità di aumentare il tasso ufficiale di 25 punti base al 4% . "Il futuro percorso dei tassi ...La banca centrale norvegese ha reso noto che aumenterà il suo tasso di interesse chiave di un quarto di punto percentuale al 4% per combattere l'inflazione elevata. Si tratta del livello più alto dal ...La Banca di, per la dodicesima volta in meno di due anni, ha alzato giovedi' il suo tasso di riferimento di 0,25 punti, al 4%, e ha accennato a un ulteriore aumento a settembre. Il Comitato per la ...

Norvegia: Banca centrale alza tassi al 4%, possibile aumento a ... Borsa Italiana

Il Comitato per la politica monetaria e la stabilità finanziaria della Norges Bank ha deciso all'unanimità di aumentare il tasso ufficiale di ...Secondo la banca centrale dunque "è necessario un tasso ufficiale leggermente più alto per riportare l'inflazione all'obiettivo", secondo la banca centrale.