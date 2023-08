Non Sono una Signora di Alba Parietti cancellato da ' Rai Meloniana'

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nonunaè stato il programma rivelazione dell'estate 2023. Lo show di, registrato tra ottobre e novembre scorso, doveva essere trasmesso sul secondo canale della Tv di Stato nel dicembre 2022 durante il periodo delle feste natalizie. Poi peròiniziati una serie di rinvii insensati che lo hanno trasformato in una specie di programma misterioso. In seguito i Vertici avevano pensato di mandarlo in onda a febbraio 2023 ma in quel periodo era previsto l'inizio dell'inguardabile Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci su Rai1. Due programmi molto simili, ma quello di Rai2 molto più potente, ben confezionato e curato nei minimi dettagli. Da febbraio si è passati a maggio fino alla decisione di trasmetterlo durante l'estate 2023. La prima edizione, che ha raccolto un netto di ...

Le piastrineun tipo di cellula del sangue che allerta il sistema immunitario in presenza di ... iniettate,raggiungevano mai il cervello. Il team di Dubal ha scoperto che una connessione era ...Gli esercenti delle stazioni di serviziol'anello debole della catena. A loro, se tutto va ... come i 2,7 euro in una pompa sulla Milano - Varese", aggiunge Paccagnella, "fanno altro che ..."Voglio sottolineare che la cittàè in pericolo immediato ", ha aggiunto, ma, "senza pioggia, è ... Circa 168mila personestate costrette ad abbandonare le proprie case e 13,5 milioni di ettari ...

Clizia Incorvaia chiarisce: Non sono incinta, io e Paolo Ciavarro non cerchiamo un altro figlio Fanpage.it

Un lavoro in nero saltuario e poco redditizio potrebbe infatti essere insufficienti per la cessazione dell’obbligo, mentre lo stesso non vale per il coniuge. Per provare che il coniuge lavora in nero ...A Roma si discute del futuro di Via dei Fori Imperiali: pare sia stato affossato il progetto che prevedeva la sostanziale trasformazione dello stradone fascista in una nuova sequenza di piazze. Ma las ...