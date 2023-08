Non molti credono nel Napoli per lo scudetto | Garcia è un po’ sottovalutato la Bbc

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sabato comincia il campionato di Serie A. Ne scrive anche la Bbc, riportiamo il giudizio sul. Ilè stata una delle squadre più attraenti d’Europa la scorsa stagione, ha catturato il cuore degli sportivi neutrali. Eppure non sono ina credere in un bis per lo. Tranne Kim ilè riuscito a trattenere i suoi grandi talenti ma è la partenza di coach Luciano Spalletti che ha sollevato dubbi sulle loro chance in questa stagione. Spalletti è un genio tattico e quello che ha costruito asarà ricordato per sempre. Rudiè davvero la scelta ideale per sostituirlo? Il francese è forse un po’. Arrivò alla Roma nel 2013,li portò a sfidare una Juventus ferocemente dominante. E ...