Nipotino ingerisce psicofarmaci nonna | ultimi aggiornamenti

Leggi su notizie

(Di giovedì 17 agosto 2023)glidella, in gravi condizioni ildella: in merito a questa vicenda sono giunti importantiMomenti di terrore quelli che si sono verificati nella serata di ieri nella cittadina. Ci troviamo ad Opi (provincia dell’Aquila) dove un bambino di due anni si trovava ricoverato in gravi condizioni. Motivo? Per aver ingerito avvertitamente uno psicofarmaco che era stato prescritto alla. Ad accorgersi che qualcosa non stesse andando per il verso giusto sono stati i familiari del piccolo che hanno subito notato il suo malessere. Subito portato in ospedale e trasportato in “codice rosso” nell’ospedale di Avezzano. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comL’equipe medica lo sta tenendo sotto osservazione. Nel frattempo i ...