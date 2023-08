Nikola Vlasic si gode la maglia granata | “Londra è bella | ma Torino è simile alla mia Spalato”

(Di giovedì 17 agosto 2023) “Nella scorsa stagione siamo arrivati vicini all’Europa, e se ci ripenso a volte sono ancora incredulo. Speriamo che quest’anno non perderemo punti preziosi come accaduto l’anno passato. L’importante è avere una buona squadra e fare bene, poi vedremo dove saremo”. Queste le dichiarazioni del fantasista delnel corso della sua conferenza stampa di presentazione. “era la mia scelta, volevo tornare. Sono davvero felice e spero di vivere una grande stagione – ha detto l’attaccante croato –, però per meè meglio, c’è un clima migliore e si può camminare ovunque, è. C’erano altre squadre interessate a me, ma io avevo solo un’opzione in testa. Avevo una sorta di patto con il ...

Provato per un anno, alla fine della stagione è stato rispedito indietro per una questione di budget, ma dopo due mesi è tornato a casa. Stavolta per sempre. La scelta di aspettare il Torino è qualcosa di molto romantico, tipicamente granata. Una bella storia favorita dal richiamo di Juric, nella quale però il calciatore ha avuto un ruolo decisivo nel ...

"Con il Toro avevo una sorta di patto, era la mia unica opzione: il club vuole alzare l'asticella, secondo me è sulla strada giusta": Nikola Vlasic si è presentato da nuovo giocatore granata, questa ...Il croato di ritorno dopo una lunga trattativa con il West Ham: "Torino meglio di Londra, qui mi apprezzano e mi hanno voluto. Lotteremo per fare di più" ...