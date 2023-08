Nike sotto attacco su Instagram | «una vergogna non poter acquistare la maglietta di Earps»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il caso era già scoppiato alla vigilia dei Mondiali femminile con la denuncia della portiere della Nazionale inglese: «Lanon ha prodotto la mia maglia e non è possibile acquistarla». Ma adesso, dopo che l’Inghilterra è arrivata in finale (giocherà contro la Spagna) a protestare sui social sono tanti tifosi inglesi. From @TheAthleticFC: You can’t buy aEngland women’s goalkeeper shirt. “It’s hugely disappointing and hurtful. It’s something I’ve been fighting behind closed doors,” said Mary. the 2022 FIFA best goalkeeper. https://t.co/VaPdzuJxi9 — The New York Times (@nytimes) July 20, 2023 Su Twitter non si contano le dichiarazioni all’indirizzo di, come ricorda il Daily Mail. Proprio dopo la vittoria contro l’Australia,– che produce le divise della Nazionale inglese – ha ...