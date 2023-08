Niger | vertice dei capi militari dell' Africa occidentale

(Di giovedì 17 agosto 2023) Isi sono incontrati giovedì in Ghana per coordinare un possibile intervento armato dopo il colpo di stato in. Allarmata da una serie di acquisizioni ...

Vertice in Ghana per decidere l'intervento armato in Niger AGI - Agenzia Italia

Allarmata da una serie di acquisizioni militari nella regione, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) ha accettato di attivare una "forza di riserva per ripristinare ...Guerra Ucraina, ultime notizie. Kiev non sarà in grado di difendere il proprio spazio aereo con i caccia F-16 statunitensi entro il prossimo autunno o inverno, a causa dei ...