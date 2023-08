(Di giovedì 17 agosto 2023) E' iniziata ladeiconvocata in Ghana per coordinare un possibile intervento armato mirato a far fallire il colpo di Stato in. "L'obiettivo del ...

...Ghana per coordinare un possibile intervento armato mirato a far fallire il colpo di Stato in. il generale Christopher Gwabin Musa, alla riunione dell'Ecowas ad. "La democrazia e' cio' ...I responsabili militari dei paesi dell'Ecowas hanno iniziato il loro incontro oggi ad, in Ghana, per discutere di un possibile intervento militare dopo il colpo di stato in. Cop 17 - 08 - ...Durer due giorni fino a domani, venerd , la riunione straordinaria del Comitato dei Capi di Stato maggiore dell'Ecowas indetta per oggi ad. quanto emerge dai messaggi pubblicati su X dalla Comunit economica degli Stati dell'Africa occidentale per annunciare ...

Niger, ad Accra la riunione dei capi militari dell'Africa occidentale - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

E' iniziata la riunione dei capi militari dell'Africa occidentale convocata in Ghana per coordinare un possibile intervento armato mirato a far fallire il colpo di Stato in Niger ... alla riunione ...Continua il caos in Niger dopo il colpo di stato ... In un post sull'account ufficiale su X, si aggiunge che la riunione in corso ad Accra in Ghana del Comitato dei capi di stato maggiore della Difesa ...