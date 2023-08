... messa fuori uso una nave russa in Crimea - Forze armate ucraine sfondano prima linea russa a sud e a Bakhmut: 'I russi sono diversi da noi' La crisi ucraina è al centro di un'...- In Italia sono pochi quelli che conservano un buon ricordo di. Però come tutti gli orologi rotti, due volte al giorno indica l'ora esatta. E stavolta pare che sia il caso: in un'...torna a parlare sul tema della guerra russo - ucraina con un'intervista a Le Figaro che ha già fatto molto discutere. L'ex leader de Les Republicains, in carica dal 2007 al 2012 all'...

Nicolas Sarkozy: "Sulla Crimea non si torna indietro", è polemica TGCOM

" Su questo territorio che è stato russo fino al 1954 e dove la maggioranza della popolazione si è sempre sentita russa, penso che ogni arretramento sia illusorio" ha detto l'ex presidente francese a ...Benvenuti nel mondo reale. - In Italia sono pochi quelli che conservano un buon ricordo di Nicolas Sarkozy. Però come tutti gli orologi rotti, due volte al giorno indica l’ora esatta. E stavolta pare ...