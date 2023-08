Neymar-Roma | intreccio clamoroso

" Da "Golden Boy" i sogni li ha realizzati quasi tutti: Pallone d'oro nel 1969 e tre volte sul ... Cristiano Ronaldo ehanno detto sì, Rivera non ha dubbi: "Io non avrei accettato. Potevano ...- Da "Golden Boy" i sogni li ha realizzati quasi tutti: Pallone d'oro nel 1969 e tre volte sul ... Cristiano Ronaldo ehanno detto sì, Rivera non ha dubbi: "Io non avrei accettato. Potevano ...- Da "Golden Boy" i sogni li ha realizzati quasi tutti: Pallone d'oro nel 1969 e tre volte sul ... Cristiano Ronaldo ehanno detto sì, Rivera non ha dubbi: "Io non avrei accettato. Potevano ...

Calciomercato Roma: l’attaccante arriva grazie a Neymar, i dettagli Stop and Goal

Neymar ha scelto l'Arabia Saudita con l'Al Hilal che gli ha offerto un contratto incredibile: le prime parole del brasiliano ...Intervistato ai canali dell’Al Hilal dopo l’ufficialità dell’acquisto, Neymar ha rilasciato al sua prima intervista. Il brasiliano ex Barca ha innanzitutto espresso le emozioni e le sensazioni per il ...