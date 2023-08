Neymar re d' Arabia | l' incredibile diktat agli sceicchi | Cosa dev' esserci sempre nel frigorifero

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Messi ha lasciato il Psg ed è andato all'Inter Miami, nella Mls. Mbappé lo dovrebbe imitare nel 2024 per accasarsi al Real Madrid. Intanto, ancheha detto addio a Parigi — una piazza dove ormai era terra bruciata ovunque intorno a lui, sia nel club che nella tifoseria — optando per l'. L'Al Hilal ci ha messo poco per convincerlo, garantendogli vantaggi da urlo. In primis sull'ingaggio, di 300 milioni spalmati su un contratto di due anni, più ulteriori 100 milioni tra bonus e quant'altro. Per ogni vittoria dell'Al Hilal ci sarà un premio di 80mila euro, mentre per ogni post pubblicato sui propri social in cui promuoverà l'Saudita il brasiliano si metterà in tasca 500mila euro. Gli altri benefit per: un sottocuoco e succo di açaiin frigo Ma non solo, ...