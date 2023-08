Neymar | «Cristiano Ronaldo un pioniere | tutti dicevano che era pazzo | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Le prime parole didopo il trasferimento in Arabia Saudita: «Sono qui per aiutare la Saudi Pro League ad evolversi sempre di più»è sbarcato in Arabia Saudita ieri con un contratto faraonico. Il Brasiliano ex calciatore di Barcellona e PSG ha parlato ai canali ufficiali della sua nuova squadra, toccando vari temi. Di seguito le sue parole riportate da Marca. NUOVA AVVENTURA – «Sono molto entusiasta di andare in un nuovo campionato. Avere una nuova esperienza e una nuova sfida. Ovviamente, sono entusiasta di fare la storia ad Al-Hilal. Le sfide mi motivano. Quando trovi una sfida del genere, fa bene alla tua autostima, sono qui per aiutare la Saudi Pro League ad evolversi sempre di più». CAMPIONATO – «Stanno cambiando molto, hanno fatto molti acquisti. Saranno molto competitivi, soprattutto con questi acquisti. Spero che il club ...