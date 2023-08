Nessuna nuova sul debito pubblico italiano… continua a crescere!

...fa mai piacere ma è ancora più doloroso non riceverechiamata da quel momento. Una situazione non semplice con Malesani che solo con il tempo ha accettato la situazione iniziando una...Chi non pagheràtassa tra pensionati, dipendenti e partite iva con redditi tra 5 - 40mila euro in riforma ...del sistema fiscale italiano che il governo Meloni vuole attuare con ladelega ...... tuttaviaè mai andata in profondità, là dove possono trovarsi grandi caverne prodotte ... perché l'Institute for Advanced Concepts (NIAC) della NASA ha fornito finanziamenti per una...

Nessuna nuova assunzione di Dirigenti Scolastici in Sicilia per l’anno scolastico 2023/24 Orizzonte Scuola

Rintracciata in un paziente di 74 anni ora in cura al San Martino. Icardi e Ansaldi: “Situazione monitorata ma nessun allarme” ...Parla l’allenatore serbo retrocesso l’anno scorso con i blucerchiati: “Per salvare la società si è sacrificata la rosa, sarebbe bastato poco per farcela ma so ...