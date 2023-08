Nelle sale italiane il 30 agosto il film di Maïwenn su Jeanne du Barry | ultima amante del re Luigi XV

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dopo aver aperto fuori concorso il 76° Festival di Cannes, arriva anche in Italia ‘du– La Favorita del re‘, diretto da(attrice e regista pluricandidata ai Premi César e vincitrice del premio della giuria al Festival di Cannes con la sua terza opera da regista, Polisse),dal 30. Un’intensa storia d’amore e di passione alla corte di Versailles che racconta la vita, l’ascesa e la caduta di, interpretata dalla stessadi Sua MaestàXV, che ha il volto di un inedito Johnny Depp. A completare il cast, le star Benjamin Lavernhe (‘The French Dispatch’), Melvil Poupaud (‘Brother and Sister’), Pierre Richard (‘Ti presento i tuoi’), Pascal Greggory ...

Aumenta l'offerta di stanze fuori sede per gli universitari e i lavoratoricitta' italiane, ...anche la domanda, 'influenzata dalla coda lunga dei rientri post - Covid: la richiesta per le ...Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanzenostre località da almeno 10 anni con un attestato che li nomina "Amici di Cervia" e ildi Cervia come augurio di ...23 tesori nascosti di recenteche (forse) vi siete persi. Dove il giovane Iacopo Zanon - da più parti pressato (in 3 lo tengono, con la luce in faccia) - è costretto a scrivere questa lista per quei vecchi cinefili ...

Venerdì 18 agosto inaugurazione della mostra “Ascose Percezioni ... Comune di Pistoia |

Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l'altro ...Dopo le polemiche sulla sua assenza, alimentate anche da Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che andrà nel 50esimo Stato Usa a maggioranza Democratica – l’ultimo entrato ...