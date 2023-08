Nazionale | Martusciello | “Spalletti una scelta forte che mette in luce anche il valore di Napoli”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sono giorni ed ore decisive per il futuro della nostra. Gabriele Gravina unal’ha fatta da tempo: Lucianosulla panchina degli azzurri. Da superare però c’è la “burocrazia” dele di De Laurentiis che pretende il pagamento di una penale. Sul fatto è intervenutoil Coordinatore Regionale di Forza Italia, Fulvio, che ha posto, se si può dire, ladicome una soluzione cherebbe in lustrola città di. Le parole di: “Ladiè un segnaleper. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ...

...negato di aver lanciato l'amo assieme al responsabiledegli azzurrini Stefano Benigni , al vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri ed al capo delegazione a Bruxelles Fulvio......e se avrò i numeri sarò eletto - annuncia al termine della riunione della segreteria- . ... Il sud resta a mani vuote, se non fosse per l'incarico dato al campano Fulviodi ...... Stefano Benigni, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, e il capo delegazione a Bruxelles, Fulvio, nonché coordinatore regionale in Campania. Il segretario...

Nazionale, Martusciello: "Spalletti una scelta forte che mette in luce ... SPORTFACE.IT

L'ex tecnico del Napoli è tra i favoriti per diventare il nuovo Commissario Tecnico: ecco i suoi uomini di fiducia ...Appuntamento il 24 e 25 febbraio. Sulla promozione di Ferrante a responsabile del tesseramento, si sarebbe fatta sentire Marta Fascina ...