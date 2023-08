Natan si presenta | “Mi ispiro a Thiago Silva | tifosi del Napoli eccezionali”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nella conferenza stampa dizione, il nuovo difensoreparla dei suoi modelli, della tifoseria dele della scelta del numero di maglia. NOTIZIE CALCIO. La giornata di oggi è stata segnata dallazione ufficiale di, l’ultimo arrivo del. In una conferenza stampa tenuta a Castel Volturno, il giovane difensore brasiliano ha aperto il suo cuore, condividendo con entusiasmo le sue aspettative e ambizioni. Parlando del motivo per cui ha scelto il numero 3,ha evidenziato il suo legame con le giovanili e la sua ammirazione per Kim, un altro difensore di spicco. Ma la sua vera fonte di ispirazione nel calcio è l’illustre, conosciuto per la sua velocità e ...