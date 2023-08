Napoli-Zielinski | ecco perché ha rifiutato l’Arabia Saudita

vedi ancheresta al: trattativa per rinnovo FOTOGALLERY Foto Twitter Lazio Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Non solo Lazio - Rovella: tutte le ufficialità in A Inter, ...L'operazione Gabri Veiga non dipende dain Arabia, ilvuole fare Veiga a prescindere.non ha ancora deciso se andare o meno all'Al - Ahli, nonostante in Arabia siano ...Firmerà un rinnovo a meno di 3 milioni di euro: ha rinunciato a 15 milioni all'anno per tre ...

Il Napoli rimane bloccato nel suo mercato, c’è una cessione che non decolla e blocca così le intenzioni dei partenopei di chiudere ...Non bastava la telenovela Osimhen ad infiammare questa calda estate dei campioni d'Italia, da qualche giorno ci si è messo pure Piotr Zielinski a sfogliare la margherita, tenendo ...