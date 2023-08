Dopo l'ufficialità arrivata nei giorni scorsi, ilpresenta ufficialmente Cajuste e Natan . I due calciatori, provenienti rispettivamente da Stade Reims e Red Bull Bragantino , sono al momento gli unici due acquisti del club campione ...Dopo l'addio di Roberto Mancini , l'ex(club al quale lo lega però una clausola) è il favorito della Figc per ereditare la panchina dell' Italia .la diretta di tutti gli ......UN ANNO ALL'IMPROVVISO LINEA DILETTA BORDOCAM FEDI ASSENZIO COME REGISTRARSI A DAZN Contenuti originali disponibili SOLO su DAZN UN ANNO ALL'IMPROVVISOe celebra la storica stagione del...

Napoli, rivivi la diretta della conferenza stampa di Natan e Cajuste Corriere dello Sport

L'ex tecnico del Napoli (a cui lo lega però una clausola) è il favorito della Figc per sostituire il dimissionario Mancini: tutti i dettagli ...Ultimo test internazionale a Castel Di Sangro per gli azzurri: la squadra di Garcia torna in campo dopo il successo contro l'Augsburg ...