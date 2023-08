Dopo l'ufficialità arrivata nei giorni scorsi, ilpresenta ufficialmente Cajuste e. I due calciatori, provenienti rispettivamente da Stade Reims e Red Bull Bragantino , sono al momento gli unici due acquisti del club campione ...A due giorni dall'inizio della Serie A in casa Calcioè stato il momento di presentare due volti nuovi nella rosa:e Cajuste . Si parte con il difensore brasiliano, prelevato dal Red Bull Bragantino, l'erede di Kim. 'Il numero 3 mi ...Il difensore brasilianosi è presentato in conferenza: 'Le mie qualità la velocità, la grinta. Lavoravo in Brasile perché grandi squadre come ilmi ...

Napoli, Natan e Cajuste in conferenza stampa: rivivi la diretta Corriere dello Sport

NAPOLI (FONTE sscn.it) - "Ho emozione e gioia, non vedo l'ora di debuttare con la maglia del Napoli". Natan si presenta in conferenza stampa all'SSCN Konami ...Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. Sono stati presentati oggi i due nuovi acquisti della campagna di rafforzamento estiva del Calcio Napoli, Natan e Cajuste. A due giorni dall ...