Napoli | il report dell’allenamento del 17 agosto

Ildel. Il camerunense potrebbe essere così arruolabile per Frosinone, vedremo se giocherà titolare sabato Mg Udine 04/05/2023 - campionato di calcio serie A / Udinese -/ foto ...Seduta pomeridiana per ilal SSCN Konami Training Center. I campioni d'Italia esordiranno in campionato sabato 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A 2023/24. Il ...Commenta per primo Nuova giornata di lavoro per ilal Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri si sono allenati questo pomeriggio, ecco ildella sessione con le ultime sulle condizioni degli infortunati in vista dell'...

Napoli, report allenamento 17 agosto SSC Napoli

I giocatori del Napoli hanno svolto questa mattina la quotidiana seduta di allenamento, in vista della prima sfida di campionato contr il Frosinone.Anguissa ha svolto l'intera seduta in gruppo e dunque dovrebbe essere pronto per la sfida contro il Frosinone.