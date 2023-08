Napoli | ecco Natan | ' Kim un grande però mi ispiro a Thiago Silva'

Qui finora ho parlato molto con Juan Jesus e Mario Rui, che mi stanno aiutando a inserirmi con la squadra e fuori dal campo a. Il campionato italiano è molto forte tecnicamente e so che qui si ...L'influenza di icone passate come Maradona e la passione dei tifosi delper la loro squadra non sono passate inosservate per Natan: "Sono felice di essere qui e avverto molto la passione dei ...Commenta per primo È Natan Bernardo de Souza il sostituto di Kim. Ilha il suo nuovo difensore centrale da una decina di giorni edche arrivano le prime parole in conferenza stampa del giovane brasiliano: IL NUMERO - 'Il numero 3 me lo porto dai tempi del ...

Napoli, ecco il grande lavoro di Jorit al Centro Direzionale ExibArt

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ..."La maglia numero 3 la usavo nelle giovanili del Flamengo, qui so che è stata di un grande difensore come Kim che merita il nostro grande rispetto". (ANSA) ...