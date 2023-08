Napoli | due club su Gaetano | c’è l’ipotesi del prestito

OBIETTIVI - 'Prima di tutto ill'anno prossimo deve giocare la Champions League, poi cambia ... Dovremo essere bravi a giocare lecompetizioni, per questo serve una rosa conposti ...'La base è giocare ogni anno in Champions, serve una rosa forte per lecompetizioni' 'Ill'anno prossimo deve giocare in Champions League, questo è la base - ha aggiunto Rudi Garcia - . ...Incrementi sotto ilper cento per 9 regioni comprese tra l'1,7% del Friuli - Venezia Giulia e ... Roma invece ha sperimentato un modesto aumento dell'0,3%, mentree Venezia hanno registrato ...

Padre ubriaco al porto di Napoli, lascia due figlie di 10 e 15 anni: «Torno subito e andiamo a Ischia». Lo ritrovano due ore dopo Corriere della Sera

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Il ministro Adolfo Urso, sicuramente ispirato da buone intenzioni, nel tentativo di rassicurare gli automobilisti sul prezzo dei carburanti ha ammesso che il loro costo in ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Io ho vinto il campionato con il Lille 52 anni dopo (l’ultima vittoria, ndr) e la coppa di Francia lo stesso ...