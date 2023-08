Napoli | Cajuste | “Mi sento il pezzo di una grande macchina vincente”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Io sono felice di stare a, miun pezzettino di una, già campione. Inizio con umiltà in unasquadra e con unallenatore, deciderà lui quando giocherò”. Così Jensinizia la sua avventura almostrando la maglia numero 24 con cui parte l’avventura nella linea di centrocampo del club azzurro dopo l’addio al Reims.spiega di essere un centrocampista, un ruolo che “posso interpretare – ha detto – in diverse posizioni, da interno o centrale, ci sono posizioni molto cambiabili al centro e le amo entrambe. Poi dipende da quello che il tecnico vuole da me, io so di voler lavorare sempre in fase difensiva e in fase offensiva ...