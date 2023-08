Napoli | Cajuste in conferenza | “Sono orgoglioso | è una squadra unica”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 agosto 2023) È tempo ti presentazioni in casa. Jeansha parlato agli organi di informazione. Insieme al neo acquisto Natan, difensore brasiliano prelevato per 10 milioni dal Bragantino, ildel presidente Aurelio De Laurentiis stamani ha presentato anche Jeans. Il calciatore classe ’99, arrivato dal Reims, è un calciatore che vanta un’esperienza di due stagioni in Ligue 1 e un passato nel calcio danese con il Midtjylland. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, mentre al Reimsandati circa 12 milioni di euro.è un centrocampista duttile, in grado di ricoprire varie posizioni all’interno del centrocampo. Inoltre, si prevede chepossa agire come valido sostituto di Anguissa o addirittura ricoprire il ruolo di Lobotka ...