Naked | la moda della tecnologia nuda

(Di giovedì 17 agosto 2023) Invece di affermare, si limita a bisbigliare. Anziché dire, preferisce suggerire. È il «quiet luxury», è ladel lusso cheto.«stealth wealth»,ricchezza esibita furtivamente. O meglio del «», del nudo integrale, applicato non a un corpo bensì all’hi-tech, se vogliamo insistere con i termini inglesi. D’altronde, è negli Stati Uniti che questa tendenza sta trovando la sua massima espressione, rilanciata globalmente da torrenti di foto (e annessi commenti invidiosi) sui social network: ritraggono celebrità come il rapper Jay-Z, paperoni quali Elon Musk di Tesla o Jeff Bezos di Amazon, ogni singolo protagonista di serie televisive di culto, su tutte Succession o, il nome è già rivelatore, Billions. Tutti senza veli. No, non loro: il loro telefono. Spieghiamo bene. Il fenomeno si riassume in un gesto ...