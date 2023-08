Nadia Bengala | il dramma in famiglia per l' ex Miss Italia | Figlia arrestata | gravi accuse

(Di giovedì 17 agosto 2023) Bruttissimo momento inper. Ladella 61enne, vincitrice di1988 incoronata da Fabrizio Frizzi, è stata infattiper rapina. Una brutta storia, quella di Diana Schivardi, 27 anni: mercoledì 16 agosto, la ragazza avrebbe provato a rubare oggetti e abiti alla Upim in via Gioberti, vicino la stazione Termini a Roma. Dopo aver tolto etichette anti-taccheggio a 18 articoli, per un valore complessivo di 212 euro, ladellaavrebbe infilato tutto in una busta di plastica e in una borsa per poi avviarsi verso l'uscita del negozio. Fermata, la Schivardi secondo la ricostruzione ha prima inveito contro il titolare e quindi aggredito verbalmente l'addetto alla sicurezza, ...

