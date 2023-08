Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque | cos’è successo davvero | retroscena su Pier Silvio Berlusconi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dopo tanti anni al timone de L’Aria che Tira,sbarca su Canale 5. Ecco ilsulla sua decisione: c’entraNata a Napoli nel 1969,è una giornalista che, in queste ultime settimane, è stata al centro di parecchi gossip televisivi. Il motivo è il suo inaspettato passaggio da La7 a Canale 5: dopo più di dieci anni al timone de L’Aria che Tira, si trova oggi a vivere nuove esperienze., infatti, l’ha voluta per condurre, storico programma di Barbara D’Urso: ecco però iva su Canale 5: ecco perché (grantennistoscana.it / ansafoto)La carriera ...

Dopo l'esclusione di Barbara D'Urso il cui posto è stato affidato a, la Panicucci non avrebbe tutti i torti a temere anche per il suo posto a Mattino Cinque , che oggi appare ...A tal proposito, la nuova conduttriceha rilasciato di recente un'intervista a 'Tv Sorrisi e Canzoni', nella quale ha svelato nuovi retroscena, in primis facendo riferimento alla scelta ...Il segreto disu Pomeriggio 5 Quindi l'attore ha spiegato il motivo per cui ha deciso di rompere il silenzio: 'I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il ...

Myrta Merlino spiazza tutti: il retroscena sulla telefonata di Berlusconi Il Tempo

Anche a Uomini e Donne sembrerebbe essere tempo di rivoluzioni. Nel talk show dei sentimenti potrebbero esserci clamorosi addii e altrettanti ritorni ...Myrta Merlino sta per approdare in casa Mediaset: Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto un grande gesto per lei. Ecco quale. La conduttrice è stata infatti chiamata per sostituire Barbara D’Urso nello ...