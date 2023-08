Musk scrive al ministro Sangiuliano | Niente duello in Italia con Zuckerberg | lui non è interessato

(Di giovedì 17 agosto 2023) Salta, a meno di nuovi colpi di scena, il combattimento ‘epico’ fra Elone Mark, che si sarebbe dovuto tenere inin una location che richiamasse i fasti dell’Antica Roma, per un evento di beneficenza con il consenso del Mic., in un post su X, l’ex Twitter,direttamente al nostrodella Cultura: “Voglio ringraziare ilper la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici inha rifiutato ...

"Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia -ora- ...La sfida con ElonLa chiusura della lettera è dedicata all 'incontro di lotta che ci dovrebbe essere tra Elone Mark Zuckerberg : 'Volevo anche scrivere due righe a Elon, visto che ...Parole chein replica al tweet di Sangiuliano dove in queste ore ha fatto sapere di aver avuto una "lunga e amichevole conversazione con Elonsu un grande evento di evocazione storica", ...

Mastella scrive a Musk e Zuckeberg: Venite a combattere a Benevento Fanpage.it

Un messaggio scritto in italiano, sotto a un post scritto da Sangiuliano l'11 agosto scorso, dove dichiarava di aver avuto una " lunga e amichevole conversazione con Musk su un grande evento di ...Salta, a meno di nuovi colpi di scena, il combattimento ‘epico’ fra Elon Musk e Mark Zuckerberg, che si sarebbe dovuto tenere in Italia in una location che richiamasse i fasti dell’Antica Roma, per un ...