Motomondiale | Marquez | ' futuro? Un pilota cerca sempre il meglio'

(Di giovedì 17 agosto 2023) Spielberg, 17 ago. - (Adnkronos) - L'otto volte campione del mondo Marcsta vivendo una stagione difficile con la Honda, le voci sul suosi rincorrono, vista la scadenza del suo contratto a fine 2024: "Ipotesi Ktm? Piloti e team si parlano continuamente nel paddock -sottolineaal microfono di Sky Sport alla vigilia delle prove libere del Gp d'Austria-, lunedì ero a cena con tanta gente di Red Bull, c'era anche Pit Beirer (direttore Ktm Motorsport, ndr), il rapporto è buono: unil, ma per adesso ho un contratto con la Honda e sto dando il massimo per loro".

