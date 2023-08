Motomondiale | Gp Austria Bezzecchi Futuro? A Barcellona lo saprete

(Di giovedì 17 agosto 2023) "Il Red Bull Ring è una pista che mi piace tanto" SPIELBERG () - "Domenica, a Silverstone, ho fatto un errore che mi è costato caro. Ed è stato davvero un peccato. Adesso siamo al Red Bull Ring, una pista che mi piace tanto. Sembra semplice ma, in realtà, non lo è per via delle diverse penden

... in, nel weekend del 18 - 20 agosto. Dopo Silverstone , riparte la caccia a Pecco Bagnaia ... Successivamente la carovana delsi sposterà prima in Catalogna, per correre sul ...... il centauro sudafricano, oltre al podio a Silverstone, ha portato a casa il terzo piazzamento in 'top 5' nelle ultime quattro corse del. Un pilota che ama molto l': nel 2021 ......il primo di sempre a trionfare sul circuito austriaco in tutte e tre le classi del. ...restano da assegnare ancora 407 negli 11 gran premi che mancano al termine della stagione (in...

MotoGP Austria 2023, programma 18-20 agosto: orari, dove vederlo in tv Adnkronos

Si riparte dall'Austria, 11esima prova del MotoGp, dopo l'affermazione all'ultimo giro di Aleix Espargarò a Silverstone. In conferenza stampa “si scaldano i motori” e il leader del Mondiale, Bagnaia, ...Marc Marquez sta attraversando un momento di difficoltà nella sua carriera che va di pari passo con quelle tecniche in cui è caduta la Honda da qualche stagione a questa parte. In questo fine settiman ...