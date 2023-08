MotoGP | GP Austria 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 18 agosto

(Di giovedì 17 agosto 2023) Due settimane dopo Silverstone, questo weekend i riflettori saranno puntati sul Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d’, valevole come decimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Continua la corsa al titolo in, con il campione in carica Francesco Bagnaia che può provare il primo vero allungo in campionato. Pecco, dopo il podio in Inghilterra, è infatti leader della generale con un vantaggio di 41 punti sullo spagnolo Jorge Martin e 47 su Marco Bezzecchi. Questo terzetto ducatista dovrebbe giocarsi il Mondiale nella seconda parte della stagione, mentre è complicato ipotizzare la rimonta dei vari Brad Binder, Johann Zarco e Aleix Espargarò, tutti ad oltre 80 punti dalla vetta. Ledel venerdì al Red Bull Ring di Spielberg verranno trasmesse in diretta tv su ...

Si torna in pista sul Red Bull Ring per l'undicesima tappa della stagione Tappa inper la. Dopo la gara di Silverstone, che ha visto trionfare Aleix Espargaro, si torna in pista sul Red Bull Ring per il Gran Premio d'2023, undicesima tappa della stagione. Si ...2023 - GP: cosa aspettarsi Il circuito del Red Bull Ring - sede del GP d', decimo appuntamento della2023 - è un tracciato veloce che premia le moto europee. Da ...Ecco gli orari2023 che sarà visibile in diretta su Sky Domenica 20 Agosto alle ore 14 ed in differita alle 17.15 su TV8. Latorna in pista questo fine settimana sul tracciato austriaco del Red ...

MotoGP Austria 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito Sport Fanpage

(Adnkronos) – Tappa in Austria per la MotoGp. Dopo la gara di Silverstone, che ha visto trionfare Aleix Espargaro, si torna in pista sul Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2023, undicesima tap ...Il GP Austria di MotoGP è pronto a calamitare tutte le attenzioni degli appassionati che punteranno i rispettivi riflettori delle attenzioni sul Red Bull Ring, già sede del Gran Premio di Formula 1.