Motogp Gp Austria 2023 | Bezzecchi | “Il mio futuro? A Barcellona si saprà”

(Di giovedì 17 agosto 2023) E’ vigilia del weekend inper la. Marcovorrà continuare a fare bene, quindi ad inseguire Bagnaia che si trova in testa alla classifica generale. Il pilota del Team VR46 deve anche chiarire le sue intenzioni per ilpersonale.nella conferenza preperò ha rimandato l’appuntamento per chiarire l’avvenire. Le parole di: “Domenica, a Silverstone, ho fatto un errore che mi è costato caro. Ed è stato davvero un peccato. Adesso siamo al Red Bull Ring, una pista che mi piace tanto. Sembra semplice ma, in realtà, non lo è per via delle diverse pendenze e delle forti frenate. Tutte caratteristiche che mi piacciono. Per la nostra moto sono un punto di forza. Il mio? A...

, Bagnaia parla da favorito Nelle nove gare che si sono corse al Red Bull Ring dal 2016, la pista austriaca è stata terra di conquista della Ducati . In ben sette occasioni ha vinto una ...: BAGNAIA... IN POLE Pecco, secondo i bookmakers, ancora prima di scendere in pista per le prove è il grande favorito della gara di domenica. Il circuito di Spielberg, per la sua ...A Spielberg si è svolta la conferenza stampa del GP. Bagnaia: 'Conosciamo il potenziale della Ducati su questa pista, pensiamo di poter avere un ... Domenica 20 agosto la gara dellain ...

Orari MotoGP Austria 2023 su TV8 e diretta Sky e Now Quotidiano Motori

Dopo l'improvvisa decisione della Suzuki di lasciare la MotoGP, Joan Mir ha firmato un contratto biennale con la Honda. Sulla carta un'ottima soluzione per il campione del mondo 2020, ma in realtà la ...Il leader del Mondiale nonché campione in carica Pecco Bagnaia ha parlato in conferenza stampa della prossima gara in Austria.