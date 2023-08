MotoGp Gp Austria 2023 | Bagnaia | “Sento più pressione rispetto allo scorso anno”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Peccoha parlato in vista del Gran Premio d’, gara in cui il pilota della Ducati vorrà mantenere la vetta della classifica generale. In conferenza stampaha sottolineato che lasul suo conto sia cresciuta per via della vittoria del Mondiale nella scorsa stagione. Le parole di: “maggioreal 2022. L’ero io l’inseguitore, quest’invece la situazione è diversa. La moto è stata buona fin dall’inizio, l’invece ho dovuto imparare a mantenere la calma per tutto il weekend, senza pensare al campionato. Adesso sono più rilassato e me la sto godendo di più. L’...

: BAGNAIA... IN POLE Pecco, secondo i bookmakers, ancora prima di scendere in pista per le prove è il grande favorito della gara di domenica. Il circuito di Spielberg, per la sua ...A Spielberg si è svolta la conferenza stampa del GP. Bagnaia: 'Conosciamo il potenziale della Ducati su questa pista, pensiamo di poter avere un ... Domenica 20 agosto la gara dellain ...Penso che la Academy stia lavorando al massimo per ottenere questo, vedremo come andrà ', queste le parole di Bezzecchi a Sky Sport. Verso l'' La pista è bellissima per me ma ...

MotoGP Austria, al Red Bull Ring si corre così: analisi della pista con i punti chiave La Gazzetta dello Sport

Dopo l'improvvisa decisione della Suzuki di lasciare la MotoGP, Joan Mir ha firmato un contratto biennale con la Honda. Sulla carta un'ottima soluzione per il campione del mondo 2020, ma in realtà la ...Il leader del Mondiale nonché campione in carica Pecco Bagnaia ha parlato in conferenza stampa della prossima gara in Austria.